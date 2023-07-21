Юбка с разрезом, шорты и топ: какие летние вещи прекрасно сядут не только на худышек, но и на женщин с формами
Стилист Алексеев объяснил, почему женщинам в теле не стоит стесняться летнего гардероба
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Лето – это время, когда все хотят выглядеть стильно и комфортно независимо от типа фигуры и ее объемов. Каждая женщина заслуживает права быть уверенной в себе и своем облике, носит то, что удобно и привлекает внимание.
По разным причинам некоторые предметы гардероба оказались вычеркнуты из летнего списка, что очень зря. Многие девушки боятся носить что-то обтягивающее или привлекающее внимание из-за неуверенности в себе.
«Выбирайте обтягивающее платье из легкой, но не тянущейся ткани, такое сядет на фигуру более удачно. Это отличный вариант для вечернего выхода. А днем не стоит отказываться от шортов. Но нужно подобрать правильную длину: по два сантиметра от середины колена вверх или вниз», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.
Юбки лучше выбирать длинные с боковым разрезом. Это модно, красиво и отлично смотрится на любой фигуре. Посадка как у юбки, так и шортов должна быть высокой, чтобы обозначить талию и удлинить ноги.
Отлично впишутся в «формы» короткие топы, классические платья длины миди, льняные вещи или брюки из денима и хлопка с прямым кроем.
«Не стоит также бояться открытой обуви и ярких цветов. Но собирать образ лучше в одном тоне», – заключил эксперт.
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