Кантри и бохо: разбираемся, как утроить стильную вечеринку на природе

Летом большую часть торжественных мероприятий хочется провести на природе. Свежий воздух, солнце и приятная обстановка – идеальный вариант для уютного праздника. Как организовать все лучшим образом? Расскажем о некоторых важных деталях.

Правильное оформление локации играет не последнюю роль в общем впечатлении о событии. Чтобы все выглядело гармонично, а фотографии хотелось пересматривать вновь и вновь, стоит заранее определиться со стилем и цветовой гаммой.

«Лучшим вариантом для праздничного пикника обычно считают стиль бохо. Это в основном теплые, мягкие цвета, матовые ткани, натуральные украшения. Гостей можно нарядить в соломенные шляпы или шали, а также в платья и рубашки светлых тонов или ярких оттенков, от красного до бордового», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.

«Стол» должен быть из плотного тканого или плетеного ковра. Украсьте его соломенными корзинами с фруктами, обязательно добавьте лен. Аксессуары должны выглядеть так, будто их достали из старого сундука: канделябры, затейливые стаканы, как в поезде, изящные вилки и ножи. Для этого стиля подойдет локация среди леса. Поляна или место около водоема.

Если хочется больше нежности и единения с природой, то отправляйтесь на дачу или в поле. Зону вашего праздника можно оформить в стиле кантри. Это почти деревенский шик: венки из соломы, лоскутный ковер, бежевые и белые оттенки, легкие платья и никакого макияжа. Гости могут нарядиться в льняные рубахи и просторные шорты или юбки.

«Главное – украсить стол такими же деревенскими аксессуарами. Молоко в кувшине, поджаристый батон в плетеной корзине, яркая ягода с куста или наливные яблоки. Главное – заранее предупредить гостей о своем выборе», – заключила эксперт.

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