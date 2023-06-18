Кипятим уксус и рассыпаем соду: как быстро привести квартиру в порядок, если нет времени на полноценную уборку

Не всегда есть время сделать качественную уборку перед приходом друзей или родственников. Однако можно воспользоваться полезными советами, которые помогут встретить гостей в чистой квартире. Много времени на это не понадобится.

В первую очередь при быстрой уборке нужно сосредоточиться на пространстве, где будут находиться гости.

«Например, не стоит прибирать спальню, если не планируется ее показать, здесь лучше остановить внимание на гостиной и кухне. Лишние вещи в комнате можно спокойно сложить в корзину и положить в шкаф. Также нужно не забыть тщательно почистить туалет», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Эффективно и быстро поможет избавиться от пятен на окнах и зеркалах, а также на кафеле в ванной раствор из уксуса с водой. А вот пар от кипящей воды с уксусом полностью избавит кухню от любых запахов.

«Чтобы без лишних усилий очистить пол, достаточно использовать влажные одноразовые салфетки. Также освежить ковры от грязи и запахов поможет питьевая сода. Ее необходимо распределить по поверхности, оставить на 15 минут, после чего пропылесосить», - заключила эксперт.

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