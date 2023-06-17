Подхватите инфекцию: разбираемся, как нельзя работать на кухне, если хотите оставаться здоровыми

Чистота и порядок всегда должны быть на кухне, так как здесь осуществляется процесс готовки и употребления пищи. Однако за опрятностью нескольких кухонных предметов нужно следить особо тщательно, чтобы не подхватить инфекцию.

За чистотой махровых и вафельных полотенец для рук нужно регулярно следить и постоянно их менять. Ведь на их поверхности может скопиться большое количество бактерий. Лучше всего на кухне использовать одноразовые бумажные полотенца.

«Также неправильно использовать один кухонный нож для всех продуктов. Каждый такой прибор имеет свою маркировку, и стоит его использовать по назначению. Кроме того, в деревянных досках часто копятся вредные бактерии, так как моющее средство не может попасть в образовавшиеся на ней трещины. Меняйте их вовремя», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Еще большое количество разной заразы может скапливаться на плинтусе, а именно между столешницей и кухонным фартуком. Поэтому стоит чаще проводить влажную уборку в этом месте.

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