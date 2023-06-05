«Никакой дружбы и советов»: эксперт рассказала, как вычислить некомпетентного психолога

Помощь психолога нужна многим. Но только при условии, что вы выбрали настоящего профессионала. Иначе можно не только зря потратить немалые деньги, но и серьезно навредить себе. Расспросили об этом специалиста.

Мы привыкли заботиться о теле и обычно тщательно выбираем врачей, которые будут его лечить. Но душевное здоровье не менее важно. К тому же наше эмоциональное состояние невероятно хрупкое, а потому не бойтесь сбежать от плохого психолога.

«Психолог может быть профессионалом и хорошо делать свою работу. Но при этом он может не подойти именно вам. Тут все индивидуально. Но очень часто практику ведут по-настоящему некомпетентные специалисты. При этом они могут быть обаятельны и располагать к себе», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Очень важно отбросить эмоции и обратить внимание на тревожные звоночки. Во-первых, остерегайтесь попыток психолога подружиться с вами. Он безусловно должен быть дружелюбным и выстраивать доверительные отношение, но только как профессионал с клиентом. Никаких совместных посиделок в кафе и разговоров по душам после сеанса быть не должно.

«Во-вторых, психолог не должен давать советы, а также свою оценку вам и вашему поведению. Он не должен учить вас жить, его задача — дать вам нужные «инструменты», чтобы вы могли сами себе помочь. Кроме того. под запретом любое обесценивание ваших чувств», - уточняет эксперт.

Также пациента должно насторожить, если ему дают гарантию. Например, обещают избавить от страха высоты за 5 сеансов. Большие скидки и низкая стоимость — тоже не самый лучший признак.

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