Клавиатура, шторы и жалюзи: разбираемся, какие места в квартире чаще всего остаются пыльными

В любом помещении есть потаенные уголочки, в которых пыль организует свой собственный мир. Даже самые придирчивые хозяйки редко «заглядывают в гости» к ней, поэтому эффект от ежедневной уборки сокращается в разы.

Приступая к наведению порядка в квартире, не забывайте протирать или пылесосить уголки выдвижных ящиков. Также нужно уделять внимание задним стенкам рабочего стола и плинтусу за этими столами.

«Шторы и жалюзи нуждаются в очистке от пыли не меньше, чем ковер. Необязательно стирать их, пройдите по низу штор специальной насадкой на пылесосе, предварительно выбив пыль из складок», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Самое пыльное место – это зона под кроватью или диваном. Каждый раз отодвигать их очень энергозатратно, поэтому стоит приобрести тонкую швабру. Так как пыль оседает не только под, но и на спальное место, будьте готовы, что его тоже необходимо пылесосить. Не важно, диван это или матрас.

«Часто хозяйки забывают, что целостность инструмента уборки не менее важна, чем его наличие. Чистый веник обеспечит качественную уборку, лучше всего снимать с него пыль пылесосом или сухой салфеткой», – уточнила эксперт.

Если в квартире есть рабочее место и компьютер, стоит протирать клавиатуру хотя бы раз в два дня, а пылесосить каждую неделю. Так она сохранит свою работоспособность и будет приятнее нажимать на клавиши.

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