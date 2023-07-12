Клининг-эксперт Бельчак рассказала, как избежать приступа астмы и аллергии во время уборки

Уборка хоть и необходима, но может быть весьма вредна для здоровья. Проблема – в агрессивной бытовой химии. Чтобы избежать неудобств, при уборке стоит чаще использовать домашние чистящие средства.

Некоторые вещества, которые содержатся в порошке, средстве для мытья полов, сантехники и другой бытовой химии, могут вызвать астму, сыпь на коже, кашель, затруднение дыхания и раздражение слизистых.

«Использование более мягких или домашних чистящих средств поможет снизить риск развития аллергии. Например, вместо покупных жидкостей для мытья полов в воду можно добавлять уксус. Кроме того, уксусный раствор с добавлением одной чайной ложки соли хорошо очистит напольные покрытия», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Также с грязным ковром отлично справится сода с газированной минералкой. Такую пасту нужно будет нанести на ковер и пропылесосить. Помимо всего этого, эксперт рекомендовала в магазине покупать моющие средства без хлора и сульфатов. В процессе уборки использовать маску и перчатки, а после нее проветривать комнату.

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