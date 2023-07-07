Очистит и освежит: какой доступный цитрус незаменим во время уборки на кухне

Лимон — это вкусный и полезный цитрусовый. Но его можно использовать не только в кулинарии. Лимонный сок также отлично помогает бороться с неприятными запахами и убирает пятна. А значит лимон вполне может стать отличным помощником по дому.

«Например, если на доске из дерева или пластиковой поверхности остался запах рыбы или курицы, половинка лимона спасет. Необходимо обильно натереть поврежденную поверхность и оставить на 10 минут. Обязательно промыть холодной водой. Лимонная кислота поможет избавиться от неприятных запахов и добавит свежести деревянному изделию. Этот способ подходит для любой посуды такого типа», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Также с помощью лимона можно почистить микроволновку или духовку. Кислота поможет снять жирный налет и убрать запахи. Для этого нужно порезать свежий лимон на дольки, поместить их в стеклянную или керамическую миску, залить водой и разогреть в микроволновке на высокой мощности 5-7 минут. Потом протереть поверхности губкой.

«Лимонная цедра, завернутая в марлевый мешочек, отлично справится с неприятными запахами на полках, в холодильнике, в кухонных шкафчиках или ящике с бельем», - заключила эксперт.

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