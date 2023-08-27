Конъюнктивит и лишай: чем рискуют любительницы краситься каждый день

Инструменты для нанесения макияжа редко моются их владельцами. Однако именно на спонжах, кистях и аппликаторах скапливается большое количество бактерий, которые могут навредить здоровью.

Принадлежности для макияжа необходимо мыть после каждого их использования. Однако на практике этим всегда пренебрегают, а зря. Ведь со временем на кистях и спонжах накапливаются частички мертвой кожи, грязь и жир.

«Хоть визуально они могут выглядеть чисто, но по факту на них уже находится много бактерий, которые попадают на лицо. Это может стать причиной появления конъюнктивита и большого количества прыщей, а в некоторых случаях даже может развиться стригущий лишай», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» визажист Эльвира Михальчик.

По словам специалиста, некоторые аксессуары для нанесения макияжа могут быть грязнее сидений унитаза. Поэтому рекомендуется, если не каждый день проводить водные процедуры для косметических инструментов, то хотя бы 1-2 раза в неделю.

«Например, кисти достаточно промыть под теплой водой с мылом, но при этом необходимо тщательно потереть щетинки в ладони, а в самом конце выжить из них остатки влаги. А вот спонжи следует замачивать в мыльном растворе на несколько часов. На следующий день его надо прополоскать под проточной водой и высушить на воздухе», — заключила эксперт.

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