Тени вместо хайлайтера и скульптора: как сделать полноценный макияж, если косметики почти не осталось

Иногда при сборах на свидание или вечеринку можно обнаружить, что какие-то базовые средства для макияжа закончились. Тут в помощь придет косметика, которую можно использовать не только по прямому назначению.

Например, хайлайтер, который придает естественное сияние кожи, можно использовать как тени для век. В свою очередь коричневые тени отлично подойдут для скульптурирования лица. Мерцание кожи также можно придать за счет светлых теней.

«Также помаду или цветной бальзам можно использовать не по прямому назначению. Например, из них получатся качественные румяна. Их немного нужно нанести на яблочки щек и хорошо растушевать пальцами. Но делать это стоит до нанесения на кожу лица пудры», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» визажист Эльвира Михальчик.

Кроме того, с помощью теней для век и кремовых продуктов можно сделать яркие стрелки. Сначала стрелку необходимо нарисовать мягким карандашом или консилером, а потом сверху положить цветные тени. Помимо этого, матовые тени можно использовать в качестве сухого корректора.

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