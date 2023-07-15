Контроль на каждом этапе: разбираемся, почему нельзя пускать ремонт на самотек

Опытные мастера способны выполнить капитальный или косметический ремонт на хорошем уровне. Однако, чтобы получить желаемый результат, стоит контролировать процесс их работы.

Снизить риск неудачного ремонта поможет фиксация на бумаге своих пожеланий. Если нет готового дизайн-проекта, то можно от руки нарисовать планировку на листе А3, чтобы избежать каких-либо недоразумений.

«Кроме того, обязательно должен быть составлен и официальный договор, в котором будут прописаны не только виды и стоимость работ, но также сроки и качество их исполнения. Стоит иметь и подробную смету и поэтапное расписание работ для понимания, что будет происходить на объекте по дням», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер по ремонту Владимир Ковальчук.

По словам специалиста, если перечень работ заранее невозможно согласовать, то можно договориться со строителями после демонтажа квартиры составить и согласовать уточненную смету по дополнительным работам. Также важно в самом начале проговорить с бригадой о том, можно ли вносить в процессе работы какие-либо изменения в проекте. Если такое случается, то стоит сначала оценить все в рублях, потом согласовывать и давать отмашку на выполнение.

«Проверять и контролировать ремонт стоит на всех его этапах. Однако не нужно мешать ремонтной бригаде, например, постоянно названивать прорабу или часто приходить на объект», – заключил эксперт.

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