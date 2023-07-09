Подозрительные фото и непонятные сроки: разбираемся, как не разориться на услугах недобросовестных ремонтников

Хорошо подобранная рабочая бригада поможет пережить ремонт в квартире с минимальными потерями денег и нервов. Поэтому оценивать мастеров необходимо по определенным критериям.

Зачастую плохого подрядчика, который сомневается в качестве своей работы, выдают фотографии, скопированные у другой организации или взяты из интернета. Это проверить можно по качеству и ракурсу фото, а также по поиску картинок в Сети. Подозрительно будет смотреться и сайт фирмы, на котором нет отзывов клиентов.

«Также сомнительно будет выглядеть компания, у которой и вовсе отсутствует ресурс, где можно ознакомиться с их портфолио. Они даже могут оказаться мошенниками. Кроме того, не стоит сотрудничать с фирмой, которая плохо отвечает на вопросы по материалам, о своей работе и не обозначает четких сроков выполнения проекта», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер по ремонту Владимир Ковальчук.

Не стоит доверять ремонт компании, которая не может сказать, сколько будет стоить проделанная ими работа.

С подрядной организацией можно начать сотрудничать, если их хвалят и рекомендуют друзья и знакомые. Обратиться можно и в ту компанию, у которой прозрачная политика ценообразования.

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