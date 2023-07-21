Корсеты и топы не возбраняются: как выглядеть стильно и эффектно, даже если разменяли шестой десяток

Выглядеть стильно можно в любом возрасте. Даже после 50 лет можно экспериментировать с собственным гардеробом и прибегать к модным приемам при составлении образов.

Деловой и при этом модный актуальный образ можно создать с помощью юбки длины миди. Именно ей стоит отдать предпочтение женщинам после 50 лет. Например, юбку-карандаш или модели из джинсового материала или трикотажа можно сочетать с базовыми топами, рубашками и жакетами, а также с туфлями на небольшом каблуке.

«Быть трендовыми и броскими можно и за счет кожаной юбки А-силуэта. Также подойдет любая такая модель из плотной ткани, натуральных и классических оттенков. Кроме того, выглядеть броско, соблазнительно и эффективно после 50 лет помогут кроп-топы и корсеты», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.

Особенно выигрышно они будут смотреться на женщинах, которые занимаются спортом и следят за своим питанием. Такая одежда хорошо подойдет к широким костюмным брюкам и обуви на небольшом каблуке.

Также эксперт посоветовала после 50 лет отдавать предпочтение не узким джинсам, а широким и прямым с высокой посадкой. Они подчеркнут фигуру, линию талии и зрительно удлинят ноги.

«Стилизовать их можно с рубашкой прямого кроя, футболкой, боди с длинными рукавами или блузой, которую можно заправить в джинсы. Конечно же, костюм должен быть в гардеробе женщины в любом возрасте. В нем всегда можно выглядеть стильно, современно и эффектно», – заключила эксперт.

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