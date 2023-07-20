Массивные кольца в ушах и броское колье: разбираемся, можно ли «потолстеть» из-за неправильных аксессуаров

Повседневный образ складывается из нескольких пунктов: одежда, прическа, обувь и украшения. Последние могут эффектно дополнить образ или даже превратить строгий костюм в вечерний наряд для романтического ужина.

Но бывает, что украшения портят даже самый стильный наряд. Например, в 2000-х были в моде броские украшения большого размера. Особенно их любили носить в зоне декольте с глубокими разрезами.

«Сейчас мода на подобное возвращается. Но этот стиль подходит не каждому, носить его могут только яркие типажи – брюнетки, рыжие, высокие и со смуглой кожей. В ином случае такое украшение может очень «утяжелить» образ, визуально добавив пару килограмм», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.

Еще одной тенденцией спорной тенденцией являются серьги-перья, большие кольца, камни, геометрические фигуры. Они полнят лицо, подчеркивают круглые щеки, массивный подбородок, делают нижний треть лица более тяжелой, привлекая внимание к возрастным изменениям.

«Слишком узкие и тонкие кольца и браслеты также подходят далеко не всем. Если вы не можете похвастаться длинными и тонкими пальцами и запястьями, то такой вариант сделает руки более грубыми, создаст впечатление, что они полные и неизящные», – заключила эксперт.

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