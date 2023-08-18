Красные, опухшие, измученные: как помочь глазам, если пришлось много плакать

После трогательного фильма, ссоры с близкими или иногда просто по настроению человеку свойственно плакать. Вот только в этих случаях глаза не всегда выглядят так, как хотелось бы. Расскажем, как их реанимировать.

Обычно белки глаз становятся красными, веки отекшими и начинается зуд. Так происходит, потому что слезный аппарат слишком сильно работает в момент истерики. Напряжение, которое создается в глазном яблоке, провоцирует усиление давления и расширение сосудов.

«И, конечно, глазам в этот момент нужно помочь вернуть прежнее состояние не только для красоты. Красноту можно снять только сосудосуживающими каплями для глаз, зачастую они создают ощущение сухости после применения, поэтому стоит запастись и увлажняющими каплями. Они содержат витамины, которые активно участвуют в процессе регенерации кожного покрова, поэтому полезны для ежедневного использования», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-офтальмолог Олег Васильев.

Если покраснения нет, но присутствует сухость, стоит увлажнить зону глаз. Это могут сделать маски, предназначенные именно для век, свежий огурец, а также каша из свежих фруктов. Их необходимо завернуть в марлю и оставить на закрытых глазах на 5–10 минут.

«Холодный заваренный чайный пакетик, легкий компресс со льдом, но не более чем на 60–90 секунд помогут снять отечность. С этой ролью справятся также патчи, но предварительно их стоит охладить», – уточнил эксперт.

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