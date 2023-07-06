Пропускная способность и процент затемнения: почему выбрать солнцезащитные очки не так просто
Офтальмолог Васильев рассказал, какую степень защиты темных очков выбрать для города
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Темные очки — это не просто стильный аксессуар. Летом без солнцезащитных очков мало, кто решится выйти на улицу. Ведь это не только комфорт, но и защита глаз от вредного влияния ультрафиолета. Но только при условии, что вы выбрали качественный и подходящий к ситуации аксессуар.
Например, для прогулки по городу даже в самый солнечный день не стоит выбирать очки с самой высокой степенью защиты 4. Они почти не пропускают света и подходят для лыжников в горах. В других условиях будет просто некомфортно.
«Для города в средней полосе нашей страны идеально подойдет степень защиты 2. Такие очки пропускают 18–43% света. В них комфортно и их не захочется снимать, оставляя глаза без защиты», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-офтальмолог Олег Васильев.
Но если вы чувствительны к солнечному свету, можно выбрать и третью степень защиты. Особенно, если в вашем городе много солнечных дней, а также если собираетесь на море или в горы.
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