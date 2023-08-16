Кровотечения, усталость и боли: с какими витаминами нужно быть осторожнее и почему

Витамины важны для поддержания здоровья человека, но неконтролируемое потребление некоторых из них может сыграть с вами злую шутку. Расскажем о тех добавках, которые никак не улучшат ваше состояние, а только его испортят.

Высокие дозы витамина A со временем могут стать токсичными для организма . Симптомов может быть очень много: тошнота, головокружение, потеря волос и проблемы с кожей. Чрезмерное употребление витамина D приведет к проблемам с почками, сердцем и костями. Не превышайте дневные дозы.

«Не рекомендуется употреблять витамин E больше, чем нужно. Последствия еще хуже, чем у вышеперечисленных добавок. Как показывает практика, возможны кровотечения и проблемы с коагуляцией крови. На нервной системе отразятся большие дозы витамина B6. Вместе с диким стрессом человек будет ощущать онемение и слабость в конечностях», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Боль в желудке или диарея – это не всегда последствия плохой еды. Бывает, что всему виной сверхнорма употребления, казалось бы, безопасного витамина С. Если регулярно испытываете такие симптомы, откажитесь от такой добавки.

«Рекомендуемая дневная доза витаминов различается в зависимости от пола, возраста и других факторов. Перед началом приема витаминных комплексов или повышением дозы рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом», – заключила эксперт.

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