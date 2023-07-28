Много какао, мало сахара: как выбрать шоколад, который принесет пользу, а не диабет

Шоколад можно назвать полезным, если употреблять качественный продукт в небольших количествах. Однако добавленные в него сомнительные ингредиенты способны значительно снизить его пользу для здоровья.

В шоколаде имеется много полезных свойств. Он помогает взбодриться, справиться со стрессом, способствует снижению холестерина, стабилизирует сахар в крови, полезен для мозга и сосудов. Однако этими бонусами обладает шоколад, который имеет высокое содержание какао-бобов. Такой шоколад называют темным или горьким. А вот молочная плитка будет не слишком полезной.

«Кроме того, добавки, которые используются для снижения затрат, сказываются на качестве шоколада. Например, многие производители заменяют какао-масло и молоко на пальмовое масло и трансжиры, которые вредны для сердца и сосудов», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Также в погоне за удешевлением товара в составе шоколадной продукции все чаще можно увидеть какаовеллу – измельченная оболочка какао-бобов, вместо какао-порошка. Этот ингредиент может быть вредным, так как он может содержать в себе остатки пестицидов, металлы, токсины и микроорганизмы.

«Шоколад принесет пользу, если в нем содержится тертое какао и какао-масло. Поэтому перед покупкой этого продукта следует читать этикетку, а также не останавливаться на дешевых вариантах и батончиках. Стоит помнить, что рекомендованная дозировка шоколада составляет 50–100 граммов в день», – заключил эксперт.

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