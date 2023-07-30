Купальники и зимнюю обувь: какие вещи особенно выгодно покупать летом

Вторая половина лета — прекрасное время для шопинга. Почти все бренды и магазины делают хорошие скидки. Особенно выгодно продают отдельные категории товаров. Разбираемся, что можно купить и не прогадать.

К концу лета обычно дешевле становятся купальники. Даже если вы уже не планируете поездку к морю, можно приобрести пляжное бикини на следующий год. Конечно, если вы не ищите что-то ультрамодное, ведь тренды не живут долго. Но классическую модель можно смело купить.

«Уже сейчас стоит подумать об осенних холодах и присмотреться к верхней одежде. Летние скидки часто распространяются на пальто, плащи и бомберы. Кроме того, можно найти базовые вещи из старых коллекций, которые всегда актуальны. Например рубашки и брюки для работы в офисе», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.

Также скидки обычно делают на зимнюю обувь. Если в ней есть необходимость, то лучше не упускать момент. В сезон она будет стоит дороже. Ну и конечно уже сейчас начинают падать цены на вещи, которые были в моде последние месяцы. Например, на одежду в нашумевшем стиле барбикор.

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