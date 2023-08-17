Ластик для волос: эффективен ли новый способ депиляции с помощью кристалла

Новым популярным бьюти-гаджетом стал камень, или кристалл, для удаления волос. Его внешний вид напоминает расческу, но вместо зубчиков у него имеется шершавая стеклянная поверхность. Приспособление становится все более популярным, но у специалистов вызывает сомнения.

Да, он действительно способен удалять волоски, но, используя ластик из наностекла, следует быть осторожным. Противопоказания тоже имеются. Действует он просто – скручивает волосы в клубочки и срезает их, пока движется по коже. Для этого не требуются специальные средства или даже вода.

«Однако использование камня может потребовать некоторой тренировки, особенно если вы не привыкли к этому инструменту. Кроме того, он хорошо работает только на ровных поверхностях, отсюда следует, что периоды гладкости после процедуры будут недолгими. При этом кристалл никак не влияет на рост волос, так как не задевает луковицу при депиляции, в отличие от воска», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Олеся Панченко.

Камень не подходит для обработки подмышек, бикини и лица, для чувствительной и очень тонкой кожи. Также не стоит добавлять к процедуре крем или каким-либо другим способом модифицировать процесс.

Рекомендуется заранее провести аллергопробу на небольшом участке кожи, чтобы оценить реакцию организма.

«Можно потереть маленький незаметный участок, чтобы оценить свою чувствительность и убедиться, что нет раздражения. При использовании камня необходимо быть осторожными, чтобы не поцарапать кожу», – уточнила эксперт.

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