Лишиться аромата и витаминов: разбираемся, как нельзя запасать иван-чай на зиму

Летом – самое время собирать и заготавливать иван-чай к зиме. Этот процесс достаточно прост, нужно лишь соблюсти несколько формальностей, и тогда напиток получится ароматным и наваристым. Расскажем, как его собирать, сушить и хранить.

Собирать иван-чай лучше с июня по август, так как это период его цветения. Найдите место, где он растет, и приступите к сбору. Одной рукой держите стебель на самой верхушке, а пальцами другой руки снимите одним движением все листья со ствола. Обращайте внимание на то, как выглядит растение: оно должно быть насыщенно-зеленого цвета, без повреждений.

«Ищите иван-чай подальше от дороги или участков. Он обычно встречается в сырых местах, на болотах или вдоль речек. Приступая к сушке, переберите листья, избавьтесь от поврежденных, а свежие разложите на сухой поверхности. Можно использовать деревянную доску или сито», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фитотерапевт Елена Белова.

Разместите их в тени или в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать прямого солнечного света. Иван-чай должен постепенно высушиться, чтобы сохранить свои полезные свойства. Регулярно переворачивайте листья и стебли, чтобы они сохли равномерно. Сушите иван-чай до полного высыхания. Он должен стать хрупким и ломким, а листья легко крошились при нажатии.

«После полной сушки иван-чай можно хранить в чистых и сухих стеклянных или пластиковых контейнерах с плотно закрывающейся крышкой. Лучше убрать чай в прохладное место, чтобы сохранить его свежесть и аромат», – заключил эксперт.

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