Ромашка от депрессии, лаванда от бессонницы: разбираемся, что стоит заварить и выпить всем

Наше здоровье во многом зависит от того, как мы справляемся со стрессом. Успокоить нервы и снять напряжение можно с помощью физической активности, долгой прогулки и качественного сна. Но не повредит и полезный напиток. Речь, конечно, о травяном чае.

В отличие от кофе, черного и зеленого чая, травяные настои не будоражат нервную систему. К тому же многие из них обладают лечебным эффектом, содержат витамины и антиоксиданты, успокаивают и понимают настроение.

«Я советую делать чай из сбора трав. Например, очень хорошо сочетается зверобой, мелисса и мята. Получается идеальный расслабляющий и общеукрепляющий напиток. К тому же помогает избежать перееданий, так как уменьшает аппетит», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фитотерапевт Елена Белова.

Свежая мята также отлично сочетается с зеленым и черным чаем, но стоит помнить, что такие напитки являются тонизирующими. А если нужен успокоительный эффект, что проще всего заварить ромашку. Это отличное средство поддержки при бессоннице и даже депрессии. Конечно, ромашка – панацея. Если есть серьезные проблемы, то нужно обязательно лечиться у врача, но как вспомогательное средство ромашка не навредит.

«Если любите запах лаванды, то попробуйте сделать отвар из сухих цветов. Напиток порадует и вкусом, и ароматом, и эффектом. Поможет расслабиться и поскорее заснуть ночью. А днем успокоиться и сконцентрироваться.

Ранее мы рассказывали, какая популярная приправа может быть смертельно опасна.