Лягте в ванну и сделайте массаж: как усилить эффект от использования тканевой маски

Тканевые маски для лица могут быстро привести кожу в порядок, сделать ее свежей и подтянутой. Однако существуют способы, которые помогут усилить эффективность этого бьюти-продукта.

Сыворотка поможет усилить действие тканевой маски. Ее необходимо нанести на кожу перед использованием маски. Также не стоит забывать про зону вокруг глаз, которая тоже нуждается в увлажнении. К сожалению, многие тканевые маски не прилегают к этой деликатной зоне. Поэтому их использовать можно совместно с патчами для глаз. Это сэкономит время и улучшит эффект.

«Использовать тканевую маску можно везде, но особенно хороший результат она даст, если лежать в ней в теплой ванне. Ведь активные компоненты будут лучше работать в открытых порах лица, которые раскроются из-за пара. Кроме того, при использовании этого бьюти-продукта стоит следить за временем и не пренебрегать рекомендованным минутами», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Олеся Панченко.

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Как правило, достаточно держать маску на лице 15-20 минут, чтобы увлажнить и восстановить кожу.

Также после снятия маски эксперт рекомендует сделать небольшой массаж как лица, так и шеи: кожа сделается румяной и сияющей. Кроме того, не стоит ограничиваться только этим уходом. После него нужно нанести крем для лица и области глаз. И защиту от солнца, если собираетесь на улицу.

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