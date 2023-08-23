Требует особого ухода: почему осенью нужно восстановить кожу

Осенью кожа требует особого ухода из-за перепада температур и холодного ветра. Теперь он должен быть комплексным и содержать в себе больше питательных и увлажняющих продуктов.

После летней жары кожу необходимо восстановить с помощью средств, которые богаты коллагеном. Его уровень в организме уменьшается при длительном пребывании на солнце. Также вернуть тонус кожи поможет самомассаж. Его рекомендуется делать ежедневно в течение пяти минут.

«Осенью очищающие средства должны быть с легкой текстурой и сбалансированным pH для соответствующего типа кожи. Они помогут мягко убрать загрязнение и не привести к сухости. От мыла и других агрессивных продуктов следует отказаться. Кроме того, в холодное время года не стоит забывать и про глубокое очищение: пилинги необходимо делать один раз в неделю», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Олеся Панченко.

Еще эксперт отметил, что низкие температуры осенью могут сушить кожу, поэтому в этот сезон важно использовать увлажняющие средства с глицериновой и гиалуроновой кислотой. Они сделают кожу свежей и увлажненной. Для этого оптимальным вариантом станут витаминные или отбеливающие сыворотки, а также питательные маски, которыми нужно пользоваться 1–2 раза в неделю.

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