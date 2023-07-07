Не оставляйте вопросы без ответов: разбираемся, почему некоторые дети не хотят узнавать новое

Чем младше ребенок, тем больше его интересует окружающий мир. Важно не оставлять вопросы без ответов и постоянно стимулировать его тягу к знаниям. Ведь со временем он может потерять интерес к тому, что волнует его сегодня.

Чтобы ребенка сопровождали успехи в учебе и будущее было перспективным – следует «слышать» малыша. Старайтесь проявлять свою заинтересованность, только не делайте это наигранно, ребенок все равно почувствует фальшь.

«Читайте с ним книги до той поры, пока он не научится это делать самостоятельно. Включайте в образовательную программу ребенка развлекательные элементы. Это тоже сказывается на эрудиции и развивает мышление. Например, обращайте внимание на окружающие вещи, загадывайте предметы, пытайтесь двумя словами объяснять сложные процессы. Делайте это в игровой форме, находясь в любых условиях: дома, в машине или на прогулке», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Ходите с ребенком в музеи, на выставки, на экскурсии, даже если он еще не научился толком разговаривать. Чем раньше – тем лучше.

Дайте ребенку самому выбирать. Например, цвет обуви в магазине или лавочку, на которую можно сесть в парке. Без ошибок, конечно, не обойтись, но все эти советы почти наверняка позитивно отразятся на будущем ваших детей.

Ранее мы рассказывали, когда не стоит забирать ребенка из детского лагеря, где ему не нравится.