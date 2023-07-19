Лучше сразу выкинуть: разбираемся, как правильно хранить лекарства летом

Как часто мы слышим о том, что лекарства нужно хранить в сухом, прохладном месте и как часто забываем об этом. Летом некоторые препараты могут испортиться за короткое время даже при комнатной температуре. Расскажем, как правильно хранить домашнюю аптечку в жаркую погоду.

Сразу нужно отметить, что действительно существуют лекарства, которым можно «жить» в обычной закрытой тумбочке даже при +25. Главное – не оставлять аптечку на открытой поверхности. Фармакологи утверждают, что на каждой инструкции все написано максимально детально, нужно лишь ее прочитать.

«Те препараты, которым необходимо храниться в прохладном месте, следует помещать в дверцу холодильника и подальше от морозилки. Сильные холод и жара одинаково плохо влияют на качество капель, свечей, таблеток и мазей», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Вне зависимости от того, где вы храните лекарства, лучше всего помещать их в контейнер. Например, при открытии дверцы холодильника на препараты могут попасть солнечные лучи, но если они будут спрятаны в контейнере, то точно не испортятся.

Если в инструкции написано, что препарат можно хранить при комнатной температуре, то учитывайте еще и влажность в помещении. Она должна быть не выше 50%.

«Если вы уверены, что ранее хранили препараты неправильно, то лучше от них избавиться, даже если срок их годности еще не закончился. Всегда можно зайти в аптеку и лишний раз проконсультироваться с фармацевтом», – заключила эксперт.

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