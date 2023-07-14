Гормональный сбой и онкология: разбираемся, как рискуют здоровьем труженицы в сфере красоты

Врачи, работники в области угольной, нефтяной, химической и газовой промышленности, шахтеры, пожарные, строители – это лишь малая часть профессий, которые подвержены серьезным рискам для здоровья.

К этому ряду можно отнести и работников бьюти-сферы. Парикмахеры, мастера маникюра, шугаринга, колористы. Эти профессии часто сталкиваются с вредными отработками и химическими элементами, например, никелем, различными металлами, смолами и тому подобными. Также микрочастицы кожи головы клиента, его волосы попадают в дыхательные пути мастера, что может нарушить гормональный строй.

«Перекись водорода, аммиак, осветлители, органические красители и пигменты. Все это может вызвать рак груди. Медицинская маска совершенно не поможет в профилактике, такие продукты влияют на организм не сразу. Накопительный эффект позволяет скрыть симптомы, и, обнаружив болезнь, иногда бывает поздно, женщинам остается только операция», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-онколог Маргарита Васильева.

Швейное дело также может стать причиной развития рака, чаще всего это рак яичников. Одно из самых опасных заболеваний, так как диагностируется на поздних стадиях, и вылечить его уже сложно.

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