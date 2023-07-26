«Лучше всего остаться наблюдателем»: как правильно себя вести, если ваш друг изменяет своему партнеру

Что делать, если ваш близкий друг изменяет своей жене, а вы об этом знаете? Психологи уверяют, что единого сценария в столь затруднительном положении нет. Самое главное, не спешите и не укоряйте себя. Необходимо действовать по ситуации.

Контролировать действия другого человека вы не можете, но в ваших силах решить, как вы хотите себя вести в этой ситуации. Измена – это решение вашего друга, и вы не несете ответственность за его поступки. Имейте в виду, что вы можете быть поддержкой для друга, но не должны брать на себя его проблему.

«Если ваши жизненные ценности позволяют быть сторонним наблюдателем, то оставайтесь в этой роли как можно больше. Не скрывайте своих чувств по факту случившегося, даже если это разочарование в друге. Будьте честными, но избегайте обвинений или суждений», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

При этом если ваш друг решит поделиться своими эмоциями, то выслушайте его. Иногда люди изменяют из-за сложных проблем или недовольства в отношениях. Вы можете предложить свою поддержку, но помните, что это не означает, что вы одобряете его поступки.

«Характер у людей разный, и многие вовсе не могут обсуждать эту тему так, как советовалось выше. В таком случае сразу установите границы и сообщите об этом другу. Вас не должны заботить такие вопросы, тем более если они причиняют ущерб вашему моральному состоянию», – заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как на человека влияет расставание со второй половинкой.