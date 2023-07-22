Станет циничнее, но мудрее: разбираемся, как на человека влияет расставание со второй половинкой

Не секрет, что разрыв отношений – это всегда большой стресс. Особенно тяжело приходится тому, кого бросили. Расставание не проходит бесследно, но его влияние не всегда только негативное. Разбираемся, что же с нами происходит.

Большинство людей проходя через расставания становятся менее наивными. Теперь на любовь и отношения мы смотрим более цинично, но с другой стороны в этом есть и плюс. Появляется опыт и мудрость, которые помогут избежать разочарований в будущем.

«Считается, что после расставание все чувствуют себе неуверенно и одиноко. Но это не совсем верно. Многие девушки в этот момент нуждаются в переменах и активности. Они делают новую прически, записываются на танцы, чаще выходят в свет и больше общаются с друзьями, а также активнее занимаются карьерой. Все это обычно идет на пользу для развития личности», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Эксперт отмечает, что если вы все же ощущаете страх одиночества, то не стоит переживать. Это нормальная реакция психики на стресс и перемены. Обратитесь за помощью к близким или даже к психологу, если очень тяжело. Но не стоит «лечиться» случайными любовными связями.

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