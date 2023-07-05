Маленькая проблема — серьезный диагноз: почему ненормально часто бегать в туалет

Нет, ничего страшного в том, чтобы ходить в туалет чаще, если и жидкости было выпито больше обычного. К тому же мочегонным действием обладают некоторые лекарства и даже продукты. Но если повода для частых походов в туалет нет, то стоит проверить здоровье.

Зачастую причина достаточно проста. Все дело в инфекции мочевыводящих путей. Такие воспаления особенно характерны для женщин. И летом могут случиться, например, после купания в море. Обычно болезнь протекает не слишком приятно: к частым позывам в туалет добавляется боль при мочеиспускании.

«Также стоит помнить, что причиной частого мочеиспускания может быть и сахарный диабет. Особенно, если при этом вы страдаете от жажды и быстро утомляетесь. У мужчин причиной могут быть заболевания простаты», – рассказывает врач-гинеколог Елена Томлина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тревога и стресс, а также такая редкая патология, как гиперактивный мочевой пузырь также могут привести к набегам на туалеты.

Ранее мы рассказывали, стоит ли летом отказываться от трусов.