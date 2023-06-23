Риск инфекции и травмы: разбираемся, стоит ли летом отказываться от трусов

Летом хочется избавиться от любой лишней одежды, и такой деталью даже может стать нижнее белье. Отказ от него это одновременно удобно, но и рискованно. Расспросили врача, нет ли в этом опасности для женского здоровья.

Оказывается, отказ ношения нижнего белья, в том числе и трусиков, в летний период не приведет к риску подхватить инфекцию. Но есть несколько нюансов, которые стоит учитывать во время таких прогулок.

«Так, нужно учесть, что нижнее белье меняется каждый день, а теперь вместо одних трусов в стирку нужно будет отправлять брюки, платье или юбку. Также, в отличие от нижнего белья, у повседневной одежды могут быть плотные швы, что может привести к риску травмирования», – рассказывает врач-гинеколог Елена Томлина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, холодная погода тоже может доставить дискомфорт. Поэтому комфортно гулять без белья можно только в теплый летний период. Одежда, которую вы при этом выбираете, должна быть из дышащих натуральных материалов, таких как хлопок, лен и шелк.

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