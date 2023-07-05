Машину выбрать проще: объясняем, почему нельзя купить первоклашке первый попавшийся рюкзак

На первый взгляд может показаться, что выбрать рюкзак для первоклассника несложно. Просто покупаешь модель с любимыми героями из мультика и готово. Но на самом деле нужно, чтобы школьная сумка была также безопасной и удобной.

Именно поэтому первый попавшийся и подозрительно недорогой рюкзак — это не вариант. Такие обычно быстро рвутся, а внутри у них нет специальных отделений и дополнительных карманов, которые помогают держать учебники и школьные принадлежности в порядке.

«Выбирайте рюкзак с эргономической или анатомической спинкой. А если у ребенка большие нагрузки и приходится носить также вещи для кружков и дополнительных занятий, то лучше раскошелиться на ортопедический рюкзак, который разгрузит плечи и поясницу», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-ортопед Наталия Никитина.

По словам эксперта, рюкзак в любом случае не должен быть слишком большим. 10-12 литров будет достаточно, больше нельзя. Следите, чтобы итоговый вес сумки не превышал 10% веса ребенка. Иначе малыш просто надорвется.

Выбирая материал, присмотритесь к самым прочным и водоотталкивающим тканям. Например, к нейлону. Правда такой рюкзак будет дороже чем из полистера, который тоже вполне подходит.

«Обязательно помогите ребенку отрегулировать новый рюкзак, подтяните лямки, чтобы он плотно прилегал к спине. При этом лямки не должны врезаться в тело или сдавливать его. Важно, чтобы лямки держались прочно, проверьте этот момент еще в магазине, попросив ребенка попрыгать с нагруженным рюкзаком», - заключила эксперт.

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