Масло и лимон: разбираемся, как избавиться от следов краски для волос

Многие девушки красят волосы в домашних условиях. Это хлопотно, но зато экономно. Правда иногда пятна от краски могу остаться на лице, шеи и руках. Поэтому стоит знать эффективные методы по их удалению.

Смыть краску для волос с кожи после домашнего окрашивания локонов поможет растительное масло. Его необходимо обильно втереть на загрязненный участок и оставить на 15–30 минут. После чего вытереть ватным диском, при необходимости повторить процедуру.





«Кроме того, хорошо очищает и обесцвечивает краску лимонный сок, в нем нужно смочить ватный диск и приложить к пятну, а через пять минут смыть водой. Однако это средство не рекомендуется использовать при раздраженной и чувствительной коже, а также если имеется аллергия на цитрусы», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» парикмахер Марина Лапина.





Также ватная палочка или диск смоченные в растворе перекиси водорода помогут смыть краску для волос на теле или лице. Еще сгодится небольшое количество соды и воды для удаления подобных пятен. После такой смеси кожу необходимо вымыть с мылом и увлажнить кремом.

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