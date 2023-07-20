Уберет следы воска и поможет снять пластырь: как можно использовать фен не по назначению

Многие привычные нам вещи на самом деле способны на большее. Например, фен не только поможет высушить волосы и сделать укладку. Он также пригодится в хозяйстве, во время уборки.

С помощью горячего воздуха из фена можно убрать ценники с посуды и других предметов обихода, даже с мебели. Также фен избавляет от разводов от воды на деревянной мебели. Оттереть следы воска тоже будет легче с феном. С помощью фена также легко почистить клавиатуру от мелкого мусора. Только не нужно включать горячий воздух.

«А еще можно прогреть феном, например, крючок, перед тем, как нанести на него клей. Тогда он пристанет к стене намертво. Кроме того, фен поможет надуть матрас, если под рукой нет насоса, но нужен холодный режим. А горячий воздух может разгладить складку на одежде. Но сначала слегка увлажните ткань», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» парикмахер Марина Лапина.

Фен также пригодится на кухне, он поможет быстро просушить посуду, которую сложно протереть насухо. Например, солонку или сахарницу. Феном можно чуть растопить мороженной или масло из морозилки, чтобы было удобнее. А также именно фен облегчит процесс снятия медицинского пластыря.

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