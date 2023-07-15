Массаж висков и теплая вода: разбираемся, как избавиться от головной боли без таблеток

Головная боль, мучительная и изматывающая, знакома каждому. Сталкиваясь с неприятными ощущениями, многие тянутся к аптечке. Но обезболивающие — это большая нагрузка на печень и сердце. Попробуйте действовать по-другому.

Уменьшить головную боль можно за счет расслабления мышц. Поэтому нужно самостоятельно размять шею и предплечья, а затем голову — поможет самомассаж зоны висков и точки между бровями. Особенно эффективно он сработает с капелькой эфирного масла мяты.

«Также помогает массаж кончиков пальцев и зоны между большим и указательным пальцем. Полезен будет и массаж ступней или же можно просто походить босиком по траве или гальке, если у вас вдруг есть такая возможность. Еще вариант — насыпать риса в носки и походить в них», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» массажист Сергей Данилов.

Кроме того, нужно пить больше воды, особенно теплой, а также подышать свежим воздухом. Это не только облегчит головную боль, но и в целом будет полезно для здоровья.

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