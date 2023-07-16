Надеваем рыболовную сеть: что можно носить на пляж кроме купальника

Пляжный сезон уже в самом разгаре. И каждой женщине хочется выглядеть великолепно. Для этого стоит взять на заметку несколько трендовых вещей, которые можно сочетать с купальником.

Например, в этом летнем сезоне поверх купальника можно надевать платья или юбки, похожие на рыболовные сети. Они отлично будут смотреться на любой фигуре. Для более закрытого образа можно надевать слитный или спортивный купальник.

«Также сочетать пляжную одежду можно с прозрачными вещами. Выходить в таком аутфите можно не только на пляж, но и на вечеринки. Еще одной модной и незаменимой на пляжном отдыхе вещью станет туника. Ее можно стилизовать с разными украшениями», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.

Такая вещь будет хорошо сочетаться с широкими браслетами на кисти руки и массивными кольцами на пальцах. Кроме того, в свой летний гардероб стоит добавить и свободную рубашку из хлопка или льна.

«Ее можно будет накинуть в жаркую погоду, что преодолеть путь от отеля до пляжа, а также она сможет защитить плечи от солнечных ожогов», – заключила эксперт.

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