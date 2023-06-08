Меньше декора, больше кислорода: создаем чистое и технологичное пространство в квартире

Каждый хочет квартиру, которая выглядит свежей и современной, но не все справляются с ежедневной уборкой. Однако существует ряд простых приемов, которые помогут создать интерьер, не требующий ежедневной помывки полов или бесконечного вытирания пыли.

Во-первых, не стоит набивать дом большим количеством декоративных элементов и мебели. Чем меньше предметов в комнате, тем легче убирать ее. Отдайте предпочтение декору с простыми формами, минимальным количеством деталей.

«Во-вторых, выбирайте материалы, которые легко чистятся. Например, ковры и текстильные покрытия могут быть предметом украшения, но являются источником грязи и пыли. Лучше всего подобрать антивандальные покрытия как на стены, так и на пол», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дизайнер интерьера Сергей Куцерубов.

В-третьих, ставьте на карту современные технологии. Роботы-пылесосы идеально подходят для создания нового уровня уборки в вашем доме. Вакуумные упаковщики в ваших шкафах могут быть большой помощью в борьбе с пылью и грязью.

«А еще лучшие друзья визуальной чистоты – простые формы и монохромные цвета. Разнообразие деталей и ярких цветов в дизайне убивает лаконичность и как будто приглашает грязь в дом», – уточняет эксперт.

Как бы ни была подготовлена ваша квартира, поддерживать порядок необходимо. Убирайте за собой сразу, не скапливая множество мусора или грязной посуды.

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