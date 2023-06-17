Меньше зеркал и триггеров: рассказываем, каким вещам не место в квартире, если вы хотите быть счастливыми

Приятную и спокойную атмосферу всегда хочется создать дома. Однако существуют предметы в интерьере, способные испортить настроение. Это могут быть документы, увядшие цветы и даже вещи-триггеры. Рассказываем, что лучше поскорее выкинуть или убрать.

Рабочие документы на видном месте могут повлиять на настроение. Особенно их не стоит оставлять на кухне или в спальне. Они могут стать причиной возвращения внимания на сложные задачи и стрессовые рабочие ситуации. Лучше всего для документов иметь отдельный стеллаж или ящик в столе.

«Кроме того, слишком много зеркал в доме могут привести к низкой самооценке и плохому настроению из-за частого разглядывания себя, находя в собственной внешности какие-нибудь недостатки», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Увядшие цветы также могут сказаться на настроении. Чтобы растения стали украшением в доме, за ними нужно тщательно ухаживать, а если нет такой возможности, то от них стоит отказаться. Негативно сказаться на эмоциональном состоянии человека могут и скопившиеся сломанные вещи. От такого хлама стоит освободить дом, отремонтировав лишь необходимые предметы.

«Также стоит избавиться от вещей, которые напоминают о конфликтных ситуациях, расставаниях или тяжелом периоде жизни. Такие предметы в доме явно не будут приносить радость. Негативно сказаться на настроении может и постоянное хаотичное скопление одежды», – уточнила эксперт.

Чтобы этого не допустить, время от времени под позитивную музыку стоит наводить порядок в шкафах.

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