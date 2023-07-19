Мята возле воды и ромашка повсюду: как правильно собрать и засушить травы на зиму

Лето - отличное время для сбора и заготовки лекарственных трав, которые по-прежнему популярны среди россиян. Фитотерапевт рассказал, какие из трав наиболее богаты активными компонентами и идеально подходят для заготовок.

Мята растет круглый год, но если ее собирать в разгар лета вблизи водоемов, то пользы будет больше. Листья мяты обладают освежающим ароматом и отлично подходят для приготовления чая или ароматического масла. Мята успокаивает и помогает при пищеварительных проблемах.

«Ромашку собирать еще проще, она растет практически везде. Обратите внимание на цветки, они имеют противовоспалительные и успокаивающие свойства. Знахари готовят из ромашки специальные крема для ухода за кожей, которыми можно пользоваться ежедневно», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фитотерапевт Елена Белова.

Не менее распространенный на просторах России шиповник богат витамином C и антиоксидантами. Можно приготовить настойку на меду, используя дополнительно и другие травы. Только помните, что делать это нужно со свежими плодами.

Листья шалфея – это самое популярное народное средство против бактерий. Их противовоспалительные свойства по-настоящему чудодейственны. Рекомендуется добавлять шалфей в пищу, чтобы усилить иммунитет.

«Лаванду советую практически всем. Она помогает снять стресс и улучшить качество сна», - заключила эксперт.

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