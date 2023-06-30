Много жестикулирует, поправляет волосы: учимся «читать» собеседника и не тратить время на тех, кому с нами скучно

Иногда общаешься с человеком и понимаешь, что разговор как-то не клеится. Хотя формально вас вроде слушают и отвечают. Но язык тела говорит сам за себя – человеку с вами скучно. Рассказываем, как понять это вовремя.

Когда ваш собеседник заинтересован в общении, то он замирает: никаких лишних движений и жестов. При этом взгляд направлен на вас, брови приподняты, а корпус слегка наклоняется к вам. Сразу понятно, что человек сосредоточен на том, что ему говорят, и слушает внимательно.

«Если же собеседнику скучно, то он необязательно будет вас перебивать или демонстративно зевать. Он может кивать из вежливости и даже задавать уточняющие вопросы. Но искренний интерес сложно подделать. Тело так или иначе себя выдаст. Поэтому обращайте внимание на движение рук», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Когда человеку скучно, его руки начинают жить своей жизнью, он может что-то крутить в руках, поправлять волосы, чесать нос, тереть глаза. А также скорее всего будет опираться на руки головой.

«Вообще чем больше движений руками, головой, корпусом и даже глазами, тем очевиднее, что вас невнимательно слушают и интереса нет. Если человек постоянно оглядывается, смотрит в телефон, ерзает на стуле, то ему явно неуютно и хочется уйти», – заключила эксперт.

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