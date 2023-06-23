Молоко и йод: делимся секретом выращивания вкусных огурцов

Сколько дачников – столько и советов. Но только самые опытные знают секрет действительно вкусных огурцов. Для этого не нужно много усилий, лишь незамысловатый раствор из молока и йода. Подкармливать можно хоть весь сезон, главное – делать это с умом.

Почему именно йод и молоко? Вместе эти два ингредиента точно увеличат урожай. Огурцы станут насыщенными, свежесть будет чувствоваться даже спустя долгое время. К тому же во время роста стебли будущих плодов станут крепкими и не повредятся из-за внешних воздействий. Это очень важно в условиях непредсказуемой летней погоды.

«Как известно, йод – это непревзойденный антисептик, а молоко – источник лактозы. Вместе они способны защитить плоды огурцов от грибков, вирусов и различных бактерий. Помните, что использовать молоко и йод раздельно – категорически нельзя, это только испортит все содержимое ваших грядок», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

Опрыскивать нужно с умом, используя только разведенное молоко. Йода нужно использовать совсем чуть-чуть, примерно 25–30 капель на литр молока. Добавьте в раствор обычное мыло, предварительно измельчив его на терке (30–40 г).

Далее приступайте к опрыскиванию и помните, что 1 литр жидкости идет на 1 квадратный метр. Начинайте процедуру после захода солнца, брызгайте снизу вверх, от самых корней.

«Повторяйте процедуру один раз в 14 дней. Если листья растения получили ожоги, уменьшите в следующий раз количество капель йода», – заключил эксперт.

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