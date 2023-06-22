Вооружаемся отравой и лопатой: разбираемся, как уничтожить борщевик у себя на участке раз и навсегда

Борщевик – это растение, которое может стать настоящей проблемой на вашем участке. Его корни проникают очень глубоко в почву и распространяются даже за пределы вашего огорода. Бороться с борщевиком совершенно необходимо, иначе могут и оштрафовать.

Один из самых эффективных способов – это ручная обработка. Сначала необходимо вытянуть растение из почвы, затем удалить корни, используя лопату или любой другой инструмент. Как правило, этот процесс трудоемкий, но он является наиболее эффективным. Главное – не забывать о технике безопасности, ведь борщевик ядовит.

«Можно покрыть почву плотным слоем мульчи. Рост борщевика прекратится, так как мульча задержит влагу в почве, что сделает ее менее привлекательной для роста растений, в том числе и борщевика», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

Некоторые огородники применяют гербициды. Их следует использовать с осторожностью, ведь если заденете другие растения, то они погибнут. Лучше всего подойдет кисть или распылитель.

«Следите за новыми ростками. Чем раньше вы их удалите, тем меньше борщевика будет на участке. Если запустите, то бороться будет сложнее. Тогда придется применять метод укорачивания, то есть регулярно срезать верхушки растений борщевика. Со временем это ослабит растение, предотвратит его рост и распространение», – заключил эксперт.

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