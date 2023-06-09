Может повредить поверхность и технику: объясняем, почему известковый налет не стоит игнорировать

Проблема жесткой воды известна многим. Но далеко не все знают, что известковый налет, который появляется повсюду из-за нее, требует особого внимания. Попросили эксперта по уборке подсказать, как действовать грамотно.

Из-за жесткой воды страдает не только сантехника, но и остаются разводы и пятна практически на всей поверхности, куда попадает вода. Например, на посуде, если ее не вытереть насухо сразу же.

«При жесткой воде с очисткой поверхности хорошо справляется самый обыкновенный уксус. Он уберет пятна, разводы и ржавчину. Уксус можно применять для посуды, смесителей и раковин, ванны. А вот для унитаза лучше выбрать специальное средство для предотвращения известкового налета», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Для очистки посуды уксус нужно слегка подогреть в емкости, а затем «замочить» там тарелки и стаканы, добавив соды. Не забудьте надеть перчатки для такой работы. А для остальных работ уксус можно просто смешать с водой и распылить на пораженную поверхность.

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