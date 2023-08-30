Может привести к ухудшению: стоит ли практиковать необычные способы сна

Полифазный сон предполагает, что человек спит короткими интервалами более двух раз в сутки. Однако такая практика подходит не для всех и в некоторых случаях может негативно сказаться на здоровье.

На сегодняшний день нет доказательной базы, что полифазный сон, когда человек спит от 2 до 5 часов в сутки, при этом разбивая это время на разные интервалы, безопасен и улучшает ясность ума. Его можно использовать недолго и нечасто. Может быть, это сможет открыть в человеке новые творческие возможности. Но более длительная такая практика приведет к ухудшению самочувствия.

«Полифазный сон может привести к снижению концентрации внимания, логического мышления и иммунитета к инфекционным заболеваниям. Также из-за перехода к такому отдыху может повыситься аппетит, что приведет к набору лишних килограммов, а у женщин нарушится менструальный цикл и гормональный фон у людей с эндокринными заболеваниями», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Эксперт рекомендует проконсультироваться с врачом, прежде чем переходить на полифазный сон. Эту практику точно надо прекращать, если после такого сна присутствуют только усталость и подавленность и отсутствуют бодрость, работоспособность и хорошее настроение.

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