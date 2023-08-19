Раньше будильника: в каких случаях просыпаться до рассвета — плохой признак

Долгосрочные проблемы со сном могут влиять на состояние здоровья и ухудшить качество жизни. Поэтому важно вовремя заметить симптомы бессонницы, чтобы обратиться к специалистам за лечением.

Не уснул за полчаса — к врачу

Если человек не может заснуть в течение получаса после того, как он лег в кровать, то это уже серьезный повод для беспокойства. Но когда сон регулярно приходит менее чем за три минуты, то и в таких случаях следует обратиться к врачу. Это тоже может быть симптомом болезни.

«Еще нарушением сна является частое пробуждение ночью, после которого трудно заснуть, а также слишком ранее пробуждение. Например, будильник стоял на 7–8 часов утра, а проснулись на три часа раньше», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Эксперт отметил, что если вышеуказанные симптомы наблюдаются более трех раз в неделю, то следует обратиться за помощью к специалисту, который назначит действенный метод лечения для каждого пациента.

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Не спится — ходи

Однако иногда заснуть мешают тревожные мысли. Если с ними разобраться, то возможно сон придет в норму. Например, все деструктивные мысли, которые мешают заснуть, можно выписать на бумагу и рационально их прокомментировать. Это может помочь справиться с тревогой.

«Кроме того, если не получается заснуть в течение 15 минут, то лучше всего не оставаться в кровати, а встать и немного походить по комнате», – уточнил эксперт.

Еще можно почитать книгу, но не новости и не ленту в социальных сетях, написать планы на завтрашний день, повязать или порисовать. Это поможет расслабиться, когда наступит чувство сонливости можно вернуться в спальню и лечь спать.

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