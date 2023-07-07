Может произойти взрыв и пожар: разбираемся, что нельзя оставлять на балконе

Часто балкон превращается в склад ненужных вещей. Может, это выглядит и не очень красиво, но многим кажется удобным. Однако на этой площадке можно хранить далеко не все, в том числе и по закону.

Например, законом запрещено хранить на балконе газовые баллоны, из-за которых могут произойти пожар и взрыв. Такие предметы нужно держать в темном и сухом месте, например в кладовке.

«К возгоранию на балконе также могут привести легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, керосин, ацетон и другие химвещества. Их хранят в специальном контейнере в отдельной комнате», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Также по закону запрещено держать на балконе пиротехнические изделия и другие подобные предметы. Согласно установленным правилам здесь нельзя хранить мусор. Это может стать причиной появления грызунов и насекомых, а также источником неприятного запаха.

Помимо всего этого, уже в качестве рекомендации, не стоит использовать балкон для хранения велосипедов, так как на них могут негативно сказаться погодные условия. Не стоит держать в этой зоне и стройматериалы. Например, цемент и штукатурка из-за влажности могут стать вовсе не пригодными к использованию.

«Кроме того, плесень и грибки могут образоваться на одежде и обуви, которая хранится на балконе. Лучше всего не захламлять балкон, а сделать из него комфортную зону отдыха», – заключила эксперт.

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