Тапочки, цветы и зарядки: разбираемся, как сделать пребывание гостей в доме более комфортным

Принимать гостей — это всегда приятно. Но в то же время и ответственно. Особенно если близкие остаются у вас на несколько дней. Даже самая ответственная хозяйка может упустить несколько важных деталей, которые гости точно оценили бы.

Для начала стоит обратить внимание на запах, даже чистая квартира нуждается в легком приятном парфюме. Лучше использовать диффузор или ароматные свечи. Кроме того, гости будут приятно удивлены, если в квартире будут живые цветы в вазах.

«Обязательно проверьте, чтобы в ванной были чистые полотенца для рук, а также подготовьте отдельные полотенца для тела. Положите в чистую мыльницу свежий кусок мыла или налейте полную емкость жидкого мыла, оно предпочтительнее», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Кроме того, лучше позаботиться о халатах и тапочках, мягкие и пушистые вещи точно порадуют гостей. Также в свободном доступе должны быть зарядки для телефона. И обязательно накройте небольшой стол с закусками и напитками, в том числе с водой.

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