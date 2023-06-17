Мы вам перезвоним: разбираемся, какие модные ошибки на собеседовании могут стоить вам работы

Одеваться на собеседование следует так, чтобы создать впечатление профессионала. Важно показать не только себя, но и подчеркнуть уважительное отношение к руководству компании. О чем нужно помнить, когда подбираешь образ для собеседования?

Если придерживаться классического подхода, то на собеседование лучше одеваться формально. Мужчинам выбрать хороший костюм или пиджак с брюками, а женщинам – костюм, юбку или платье. Избегайте ярких цветов и платьев с глубоким декольте.

«Изучите заранее дресс-код компании, если таковой имеется. Используйте в наряде фирменные цвета компании, но не нарочито. Так вы точно покажете, что настроены серьезно, и сможете расположить к себе будущее руководство», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.

Но будьте внимательны. Убедитесь, что ваша одежда и обувь безупречного качества, без пятен, дыр и других дефектов. Приведите образ в порядок с головы до ног, но не переборщите. Например, с парфюмом.

«Это почти наверняка отвлечет людей от вашей личности и профессионализма. Лучше использовать легкий и ненавязчивый аромат», – акцентирует эксперт.

И не забудьте про прическу. Кажется, что это мелочь, но на самом деле на нее обращают внимание сразу. Даже носки следует выбирать подходящие под одежду.

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