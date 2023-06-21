Наделите вещи эмоциями: разбираемся, как справиться с забывчивостью и больше ничего не терять

Все мы иногда теряем ключи или забываем о важных встречах. Но хроническая рассеянность может здорово испортить жизнь. Впрочем, с этой неприятной особенностью можно справиться. Достаточно приложить усилия и воспользоваться этими необычными советами.

«Чтобы перестать часто терять вещи, стоит их наделить эмоциями. Например, к ключам от квартиры прикрепить брелок, подаренный близким и любимым человеком. Или купить кошелек, который будет вызывать приятные чувства, – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Также стоит выработать привычку класть вещи по своим местам. В частности, ключи вешать на крючок около двери, кольца и другие украшения снимать только дома, кошелек класть в сумку.

Кроме того, в голове невозможно держать все задачи, которые необходимо сделать, поэтому их стоит всегда выписывать на бумагу. Заранее составленные списки не позволят что-то забыть и не выполнить.

«Помимо этого, рассеянность появляется при многозадачности. Не стоит выполнять сразу несколько задач. Поэтому нужно выбрать одно дело и сосредоточиться на нем, а потом уже браться за другую задачу», – заключила эксперт.

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