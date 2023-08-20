Наденьте перчатки и возьмите фонарик: почему убирать разбитое стекло не так просто

Если вы случайно разбили что-то стеклянное, необходимо сразу быстро и безопасно убрать все осколки. Однако сложно собрать все голыми руками, так как особо хрупкое стекло способно превращаться в острую пыль при ударе.

Перед тем, как начать собирать осколки, наденьте защитные перчатки и, если возможно, закрытую обувь. Это поможет предотвратить порезы и травмы. Особенно опасно попадание стекла в глаза и под ногти.

«Метлу или совок, чтобы собрать крупные осколки и обломки. Не забудьте очистить инструмент после процесса. Чтобы ликвидировать последствия ЧП, лучше использовать влажную тряпку или бумажные полотенца, слегка смоченные водой. Если разбилась лампочка, стоит открыть окно и проветрить помещение», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Яркий фонарик отличный помощник в поиске мелких осколков, они хоть и потеряли целостность, но функций не утратили. Поэтому их будет хорошо видно под ярким светом. Особое внимание стоит уделить углам, плинтусам и другим узким местам.

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